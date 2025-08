Ex-Santos, irmão de De La Cruz acredita no retorno do jogador do Fla ao River

Carlos Sánchez, jogador e irmão de Nicolás De La Cruz, afirmou na última terça-feira acreditar no retorno do meio-campista do Flamengo ao River Plate. O ex-meia do Santos aposta na boa relação entre o irmão e Marcelo Gallardo, técnico do time argentino.

"Eu creio que sim. Pela relação que os dois tem (De La Cruz e Gallardo), eu creio que Nico gostaria sim (voltar ao River)", disse o uruguaio, em entrevista ao programa argentino Guardia Alta, no Youtube.

De La Cruz tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028, mas sua relação com o time rubro-negro balançou após José Luiz Runco, ex-médico do clube, afirmar que o uruguaio possui um problema crônico no joelho. O profissional chegou a dizer que uma possível venda do meia só ocorreria "por outro motivo e não para jogar futebol competitivo".

Contratado em 2024 junto ao River Plate, De La Cruz participou de 20 jogos de 42 possíveis pelo Flamengo nesta temporada. Desde a sua chegada à equipe carioca, o meio-campista vem convivendo com lesões e atuações irregulares.

O meia não entra em campo desde o dia 16 de julho, quando atuou por 27 minutos na derrota do Flamengo para o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.