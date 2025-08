Invicto no Allianz em 2025, Corinthians tenta feito inédito contra o Palmeiras

Nesta quarta-feira, o Corinthians decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Com uma ligeira vantagem, o Timão tenta alcançar um feito inédito diante do rival.

A equipe do Parque São Jorge pode eliminar o Alviverde em uma competição que não seja o Estadual pela primeira vez em sua história. Até aqui, o Palmeiras sempre levou a melhor em confrontos eliminatórias contra o arquirrival em torneios nacionais ou continentais.

Foram três embates ao longo da história. O Corinthians foi superado na final do Brasileirão de 1994, nas quartas da Libertadores de 1999 e na semifinal da Libertadores de 2000.

Último treino finalizado antes do Derby da Copa do Brasil! ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/FKSbuMDTiv ? Corinthians (@Corinthians) August 5, 2025

Para quebrar o jejum, o Timão conta com o bom retrospecto recente no Allianz Parque. A equipe ainda não foi derrotada no estádio alviverde na atual temporada.

Em 2025, foram dois clássicos disputados no local, com um empate e uma vitória alvinegra. O único triunfo do Palmeiras sobre o rival em 2025 foi em jogo realizado na Arena Barueri.

O Corinthians ganhou a primeira partida por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Memphis Depay, e precisa somente de um empate para avançar às quartas.

Já uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Um revés por dois ou mais gols garante vaga ao Palmeiras.