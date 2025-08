Inferno astral! Dispensado do UFC, brasileiro perde chance de disputar título; entenda

Depois de um início conturbado no UFC, Igor Severino vive uma nova sequência de frustrações em sua tentativa de recomeço no MMA internacional. O brasileiro, que estreou no Ultimate com uma polêmica desclassificação por morder o compatriota André Lima, voltou aos holofotes neste ano - mas novamente por motivos fora do cage.

Severino assinou com a organização europeia OKTAGON no fim de 2024 e teve uma estreia promissora ao superar Jonas Magard por decisão dividida. O bom desempenho reacendeu expectativas sobre seu futuro, e ele rapidamente foi colocado como próximo desafiante ao cinturão vago dos pesos-galos (61 kg). No entanto, a disputa pelo título foi adiada pela terceira vez consecutiva.

Inicialmente escalado para enfrentar Jack Cartwright - ex-campeão do Cage Warriors com passagem pelo 'Contender Series' -, o paraense teve a luta cancelada em abril devido a uma lesão do britânico. O confronto foi remarcado para o OKTAGON 74, neste sábado (9), em Praga, mas Cartwright novamente ficou de fora.

Com o novo desfalque, a organização chegou a escalar o brasileiro Elvis Silva como substituto, mantendo a promessa de cinturão em jogo. Contudo, a promoção anunciou na última terça-feira (5) que o combate também foi cancelado, novamente por questões médicas - sem esclarecer qual dos atletas foi vetado. Apesar dos contratempos, Severino continua prestigiado dentro do evento e deve seguir como peça relevante na divisão até 61 kg enquanto aguarda nova chance.

Do UFC à reconstrução

Revelado ao grande público pelo 'Contender Series', Igor chegou ao UFC como promessa invicta, mas teve sua trajetória interrompida logo na estreia, em março de 2024, quando foi desclassificado por morder o oponente em pleno combate. A atitude rendeu duras críticas de nomes como Joe Rogan e resultou em sua demissão imediata.

Disposto a reescrever sua história, o atleta da 'Chute Boxe João Emílio' fez sua estreia no OKTAGON apostando na provocação: entrou no cage usando uma máscara de Hannibal Lecter, personagem associado ao canibalismo. A escolha, segundo ele, foi uma estratégia conjunta com a equipe para transformar a polêmica em espetáculo.

Agora, após o terceiro cancelamento de sua luta pelo título, Igor Severino segue em busca de estabilidade para consolidar sua nova fase. Sua única derrota como profissional continua sendo a desclassificação que marcou sua curta passagem pelo UFC.

