Imavov provoca Borralho ao explicar recusa à vaga de reserva em luta de título

Confirmado como protagonista do UFC Paris, no dia 6 de setembro, Nassourdine Imavov revelou o porquê optou por recusar o papel de reserva na disputa de cinturão peso-médio (84 kg) entre Dricus Du Plessis e Khamzat Chimaev, marcada para o UFC 319. Segundo o atleta, a decisão foi motivada por questões ligadas à qualidade da preparação e à necessidade de manter o foco total em sua próxima apresentação, contra Caio Borralho.

Em entrevista ao portal 'MMA Junkie', o russo naturalizado francês explicou que chegou a considerar a possibilidade quando o confronto entre Du Plessis e Chimaev era previsto para acontecer no meio do ano. No entanto, com o adiamento do embate e a confirmação do card em Paris, ele julgou mais prudente recusar a função de suplente.

"Pensei: 'OK, se a luta pelo cinturão for em agosto e eu tiver que ser o reserva, então não quero treinar à toa'. O UFC nos procurou há algumas semanas para que eu fosse aos Estados Unidos fazer a pesagem e tudo mais. Eu disse não, porque já tenho uma luta marcada três semanas depois. Não tenho tempo para viajar, enfrentar jet lag. Quero estar na melhor forma possível para o meu combate. Foi por isso que recusei", explicou.

Substituição brasileira

Com a negativa, Caio Borralho foi designado como reserva oficial da disputa pelo título. Apesar disso, Imavov minimizou a escolha do brasileiro, afirmou que ele apenas herdou uma vaga que já lhe pertencia e reforçou uma alfinetada que havia dado nas redes sociais.

"Ele aceitou porque se sentiu honrado por ser o reserva, mas só está pegando minhas sobras, porque eu recusei. Se eu não tivesse recusado, o UFC nem teria ligado para ele. Ele precisa entender isso. E espero que não use isso como desculpa depois ou tente fugir da luta. Estarei pronto no dia 6 de setembro, e ele tem que estar também. Porque falou bastante. Sem desculpas", disparou.

Na sequência, o lutador reforçou que não vê mérito em atuar como reserva em uma disputa de cinturão. Ainda aproveitou para ir além e ironizar a visibilidade que 'The Natural' pode alcançar com a função.

"Mesmo para mim, ser reserva de uma luta por cinturão não é nenhuma honra. Se for para disputar o título, quero estar no pôster. Porque o que ele vai fazer? Vai bater o peso e ficar em outra cidade, lá em Chicago. Ninguém vai falar dele. No fim das contas, ele não tem caminho nenhum. Depois da luta, todo mundo vai esquecer que ele foi o reserva. Isso não faz sentido. Ninguém fala sobre o reserva", completou.

A poucas semanas do compromisso em solo francês, Imavov garante que toda a sua atenção está voltada para o confronto diante do representante da 'Fighting Nerds'. Na visão do europeu, o duelo pode definir o próximo desafiante ao cinturão dos médios.

