Gustavo Henrique valoriza classificação do Corinthians e mira título da Copa do Brasil

O Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Timão venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, e garantiu vaga na próxima fase da competição com autoridade. Autor de um dos gols da equipe, o zagueiro Gustavo Henrique valorizou a classificação e mirou o título do torneio nacional.

"É uma grande vitória. Tenho que exaltar a Deus pela oportunidade de jogar um jogo grande como esse. Sabíamos que seria difícil, nos preparamos muito para esse jogo. Nosso rival direto, o maior rival. É continuar trabalhando. Passamos de fase, mas não fomos campeões ainda. Vamos buscar esse título que a nossa torcida merece muito", disse o jogador em entrevista à Prime Video, na saída de campo.

"O mental foi nosso diferencial. Sabíamos que ia ser equilibrado, sabemos da força que o Palmeiras tem na sua casa. Felizmente para nós, eles tiveram um jogador expulso, isso nos ajudou. Mesmo assim, a gente não deixou de se concentrar. Fizemos 1 a 0, buscamos o segundo gol e conseguimos", acrescentou.

O Corinthians derrotou o Palmeiras por 3 a 0 no placar agregado do confronto e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil com autoridade. Os gols do triunfo desta quarta, por 2 a 0, foram de Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Na ida, em Itaquera, Memphis Depay garantiu a vitória pelo placar mínimo.

O Timão ainda não conhece o seu adversário na próxima fase da competição. Os duelos serão definidos através de sorteio, que será realizado pela CBF na próxima terça-feira, às 10h (de Brasília).

Antes disso, a equipe de Dorival Júnior vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada da competição. A bola rola a partir das 20h.