Gustavo Henrique exalta preparação contra Palmeiras e diz: 'Buscar título'

O zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, falou após vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras e exaltou preparação para enfrentar o rival nas oitavas da Copa do Brasil. O atleta ainda pregou continuar na busca pelo título.

O que aconteceu

O defensor declarou que o elenco precisa manter os pés no chão após classificação às quartas de final, colocando o alviverde como o principal rival do Timão.

Sabíamos que ia ser um confronto muito difícil, a gente viu toda a mobilização deles em casa, só que a gente se preparou muito para esse jogo. Nosso rival direto, nosso maior rival. Agora vamos continuar trabalhando, a gente passou de fase, mas ainda não foi campeão. A gente vai buscar o título que a nossa torcida merece. Gustavo Henrique, ao SporTV

A equipe do Parque São Jorge venceu o duelo desta quarta-feira por 2 a 0, no Allianz Parque, com gol do zagueiro e do lateral-esquerdo Matheus Bidu. No primeiro encontro, na Neo Química Arena, o Corinthians bateu o Palmeiras por 1 a 0, com tento de cabeça marcado por Memphis. O rival do Alvinegro nas quartas será conhecido após sorteio, que será realizado na próxima terça-feira.