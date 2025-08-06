Topo

Gustavo Gómez vê expulsão como item-chave em queda: 'Difícil fazer análise'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/08/2025 23h43

O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, disse que a expulsão precoce de Aníbal Moreno foi fator determinante na eliminação alviverde na Copa do Brasil — a equipe perdeu para o Corinthians dentro do Allianz Parque e acabou eliminada do torneio. Ele falou à TV Globo.

O que ele falou?

Expulsão mudou o jogo? "É difícil fazer uma análise porque é difícil, nesse nível, jogar com um jogador a menos. Mas tentamos, lutamos, mas não deu. Uma lástima, como falei, a expulsão. Ficou muito difícil para nós."

Próximos passos. "Agora focar no Brasileirão e na Libertadores, que são campeonatos muito importantes para nós. Não tem outra coisa para fazer. Estamos perto da liderança no Brasileirão e agora temos também o jogo da Libertadores, que vamos lutar até o fim para tentar conquistar mais uma vez."

