Grêmio faz treino técnico e tático visando confronto contra o Sport

Pela manhã desta quarta-feira, o Grêmio deu sequência nos preparativos para o duelo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai em busca de uma vitória no confronto para evitar uma aproximação da zona do rebaixamento.

PARA LOTAR A ARENA ??? Com preços imperdíveis, o teu domingo de Dia dos Pais tem que ser alentando o Tricolor. ????? ?? ????????? já podem garantir lugar no duelo com o Sport. Ao teu lado, vamos em busca da vitória! ? Compre em https://t.co/ZennIsMrDt pic.twitter.com/VDCZzJKCup ? Grêmio FBPA (@Gremio) August 6, 2025

Em um primeiro momento, o elenco fez um aquecimento com corridas, alongamentos, movimentos laterais, deslocamentos, passes e rondo com posse e pressão. Logo depois, os jogadores foram comandados pelo técnico Mano Menezes em um treino técnico e tático.

A atividade foi dividida em duas partes. Na primeira, foi feito um duelo de ataque contra defesa, com jogadas de bolas aéreas e disputas de 4 x 4, simulando situações de jogo. O ataque deveria finalizar em até 30 segundos. Após retomar a posse de bola, a defesa tinha o mesmo tempo para avançar até o meio-campo, trocando passes.

Na segunda metade do exercício, o elenco foi dividido em dois para realizar disputas de 1 x 2 e 2 x 3, seguidas de jogadas laterais, cruzamentos e finalizações.

O Grêmio ocupa a 14ª colocação no Brasileiro com 20 pontos conquistados, são cinco de diferença para o Vasco, que abre o Z4.

A partida contra o Sport será válida pela 18ª rodada do Brasileirão e está agendada para às 20h30 (de Brasília) do próximo domingo. O palco do confronto será a Arena do Grêmio.