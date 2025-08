Grêmio abre venda geral de ingressos para duelo contra o Sport

O Grêmio divulgou, nesta quarta-feira, a abertura da venda geral online de ingressos do jogo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Tricolor Gaúcho podem adquirir seus ingressos por meio do site http://arenapoa.com.br.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes do confronto funcionou na seguinte ordem: sócios (04/08, às 14h, e 10/08, às 21h), não sócios (06/08, às 14h, e 10/08, às 21h) e visitantes (05/08, às 14h, e 10/08, às 21h).

O embate, que ocorrerá na Arena do Grêmio, será válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para o próximo domingo, dia 10 de agosto, às 20h30 (de Brasília).

PARA LOTAR A ARENA ??? Com preços imperdíveis, o teu domingo de Dia dos Pais tem que ser alentando o Tricolor. ????? ?? ????????? já podem garantir lugar no duelo com o Sport. Ao teu lado, vamos em busca da vitória! ? Compre em https://t.co/ZennIsMrDt pic.twitter.com/VDCZzJKCup ? Grêmio FBPA (@Gremio) August 6, 2025

VALORES DOS INGRESSOS PARA O JOGO

Arquibancada Norte: R$ 40 / R$ 20 (meia-entrada)



Superior Norte: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada)



Superior Sul: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada)



Superior Leste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada)



Superior Oeste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada)



Gramado Sul: R$ 70 / R$ 35 (meia-entrada)



Gramado Leste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada)



Gramado Oeste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada)



Cadeira Gold: R$ 90 / R$ 45 (meia-entrada)