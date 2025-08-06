Gómez avalia desempenho em eliminação do Palmeiras e pede foco na Libertadores e no Brasileiro: "Importantes"

O Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ao ser derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque, sendo 3 a 0 no agregado, contando com o primeiro jogo, na Neo Química Arena. Capitão, Gustavo Gómez lamentou a queda em casa, mas pediu cabeça erguida.

"É difícil analisar. Difícil jogar com um a menos, mas tentamos, lutamos. Não deu. Agora é focar na Libertadores e no Brasileirão, que são torneios importantes. Com a expulsão, ficou muito difícil para nós. Estamos perto da liderança do Brasileirão e vamos tentar conquistar a Libertadores mais uma vez", disse ao Amazon Prime.

A equipe Alviverde jogou desde os 15 minutos do primeiro tempo com um a menos. Na ocasião, Aníbal Moreno deu uma cabeçada em José Martínez e, após revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho.

"Acreditamos no nosso time. Sempre deixamos tudo em campo. Agora é trabalhar, não tem segredo", finalizou.

Agora, a equipe de Abel Ferreira se prepara para o jogo contra o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. No torneio, o Verdão é o terceiro colocado, com 33 pontos conquistados.

Além disso, o Alviverde ainda briga pela Libertadores, que está na fase de oitavas de final. Na próxima semana, o clube enfrenta o Universitario-PER para decidir a vaga à próxima etapa do torneio continental.