Girl Power! Daniel Cormier sugere card 100% feminino com retorno de Amanda Nunes

O UFC ainda não oficializou os planos para o último pay-per-view do ano, mas a ideia de encerrar a temporada de 2025 com um evento 100% feminino já tem um grande defensor: Daniel Cormier. Durante participação no programa 'Good Guy/Bad Guy', da ESPN, o ex-campeão e atual comentarista sugeriu um card histórico, liderado por dois dos maiores confrontos possíveis no MMA feminino atual.

Segundo 'DC', a atração principal poderia marcar o aguardado retorno de Amanda Nunes, que deixaria a aposentadoria para enfrentar a ex-companheira de treinos Kayla Harrison, em disputa do cinturão peso-galo (61 kg). No 'co-main event', a proposta inclui uma superluta entre Valentina Shevchenko, campeã dos moscas (57 kg), e Zhang Weili, dona da cinta do peso-palha (52 kg).

"E se o card do fim do ano for Amanda vs. Kayla e Weili vs. Valentina? Deveríamos fazer um card 100% feminino em dezembro para encerrar o ano", sugeriu Cormier.

Retorno da 'Leoa'

O possível retorno de Amanda ganhou força após a vitória de Harrison sobre Julianna Peña, no UFC 316, em junho. Após meses de especulação, a brasileira confirmou que está pronta para voltar ao octógono e medir forças com a agora rival. Já o confronto entre Shevchenko e Weili é um desejo antigo de fãs e especialistas, que veem o duelo como um dos mais significativos entre campeãs da era moderna.

Caso a proposta de Cormier se concretize, o evento marcaria apenas a segunda vez na história do UFC em que duas lutas femininas lideram um card numerado. A primeira foi no UFC 193, em 2015, quando Joanna Jedrzejczyk defendeu seu título contra Valérie Létourneau e Holly Holm chocou o mundo ao nocautear Ronda Rousey, em Melbourne.

