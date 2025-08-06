Fortaleza anuncia contratação do goleiro Helton Leite

Nesta quarta-feira, o Fortaleza anunciou a contratação do goleiro Helton Leite, de 34 anos. O vínculo é válido até 31 de dezembro de 2026.

Para acertar a chegada do jogador, o Leão do Pici desembolsou R$ 1,9 milhão ao Deportivo La Coruña, da Espanha, onde o arqueiro atuou recentemente e disputou 37 partidas pela segunda divisão do país.

Antes disso, Helton defendeu o Antalyaspor, da Turquia, onde fez 52 jogos, e teve passagens por Benfica e Boavista durante quatro temporadas em Portugal.

Revelado nas categorias de base de América-MG, Goiás e Grêmio, o goleiro também tem passagens no futebol brasileiro por Botafogo, Criciúma e São Caetano.

"É um goleiro experiente e de boa passagem internacional. O técnico Renato Paiva já o conhecia quando esteve no Bahia e teve a intenção de levá-lo, mas não foi possível naquele momento. Agora com as nossas necessidades, em função das lesões do Brenno e do João Ricardo, acertou com o Fortaleza. Com a chegada da comissão técnica, indicaram esse nome e de imediato o clube foi atrás. Um jogador que tem qualidade, porte, experiência e que aceitou o desafio de imediato. O Fortaleza pagou a multa junto ao Deportivo e agora chega para ficar à disposição dos jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro para nos ajudar nessa caminhada. Chamou a atenção o interesse dele, pois estava em um clube tradicional, que queria a renovação dele, mas ele optou por vir para o Fortaleza e estamos felizes com isso", explicou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

FICHA TÉCNICA

Nome: Helton Brant Aleixo Leite



Data de nascimento: 02/11/1990 - 34 anos



Naturalidade: Belo Horizonte-MG



Posição: Goleiro



Clubes: América Mineiro, Goiás-GO, Grêmio, JMalucelli-PR, Ituiutaba-MG, Ipatinga-MG, Criciúma-SC, Botafogo-RJ, São Caetano-SP, Boavista-POR, Benfica-POR, Antalyaspor-TUR, Deportivo de La Coruña-ESP e Fortaleza.