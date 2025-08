Fora de casa, São Paulo perde do XV de Piracicaba pelo Paulistão sub-20

O São Paulo foi derrotado pelo XV de Piracicaba, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Barão de Serra Negra, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. Haruna e Arthur Padilha marcaram para os mandantes, enquanto Gustavo Santana fez o gol do Tricolor.

Esse foi o segundo revés do São Paulo na competição. Até então, o Tricolor só havia perdido para o Tanabi, ainda na terceira rodada.

Com o resultado, o São Paulo segue na primeira posição do Grupo C, com 32 pontos. Já classificado para a próxima fase, o Tricolor precisa vencer a última rodada para garantir a liderança. Por sua vez, o XV de Piracicaba segue na nona colocação da mesma chave, com 19.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 15ª e última rodada do Paulista Sub-20. Os dois times entram em campo nesta terça-feira, às 15h (de Brasília): o São Paulo recebe o Atlético Guaratinguetá, em Cotia, enquanto o XV de Piracicaba visita o Capivariano, em Santa Bárbara d'Oeste.

Os gols do jogo

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o XV de Piracicaba abriu o placar. Após cruzamento de Wendell, Haruna dominou e bateu rasteiro para marcar o primeiro. Um minuto depois, o São Paulo empatou: Juan Potes cruzou, e Gustavo Santana cabeceou para igualar o marcador.

O XV de Piracicaba fez o segundo gol aos 28 minutos do segundo tempo. Após bate e rebate na área, Arthur Padilha aproveitou a sobra e bateu forte para garantir a vitória dos mandantes.