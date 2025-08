Fora de casa, Santos bate São José sem sustos pelo Paulistão sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos venceu, fora de casa, no Centro Poliesportivo João do Pulo, o São José por 3 a 0, pela 14ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista sub-20. Os gols do duelo em São José dos Campos-SP foram anotados por Bernardo Paias (duas vezes) e João Ananias.

Diante do triunfo como visitante, o Santos subiu ao quinto lugar do Grupo 1 da competição estadual, com 26 pontos conquistados. Já o São José, com apenas seis unidades, está na 15ª posição. Vale destacar que os dez primeiros avançam à próxima fase do Paulistão.

Pela 15ª rodada da fase de grupos do Paulistão sub-20, o Santos volta aos gramados na próxima terça-feira (12), às 16h (de Brasília), para receber o Velo Clube, na Baixada Santista. O São José, por sua vez, também às 15h da próxima terça-feira, visita a Ponte Preta, em Campinas.

São José x Santos: os gols

O primeiro gol santista saiu aos 33 minutos, com João Ananias. Os outros dois gols do Alvinegro Praiano ocorreram já na segunda etapa - os dois de Bernardo Paias. O primeiro do atleta saiu aos 22 minutos e o segundo quatro minutos depois, aos 26.