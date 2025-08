Fluminense negocia chegada do atacante Rafael Navarro, ex-Palmeiras

O Fluminense está negociando a contratação do atacante Rafael Navarro, do Colorado Rapids, dos Estados Unidos. O Tricolor Carioca já fez uma oferta pelo ex-jogador do Palmeiras.

As informações são do Uol. Segundo o veículo, o clube enviou uma proposta para comprar o atleta do time norte-americano, que avalia os valores estipulados na negociação.

Também ex-jogador do Botafogo, Navarro atravessa bom momento nos Estados Unidos. Desde que chegou ao Colorado Rapids, o brasileiro soma 29 gols e nove assistências em 79 partidas. Ele é o artilheiro da equipe na atual temporada, com 11 bolas na rede em 26 jogos.

Caso a negociação seja concretizada, Navarro se juntará a Germán Cano, Everaldo e John Kennedy, atuais centroavantes do elenco do Fluminense. O clube quer reforçar seu elenco após a saída de John Arias para o futebol inglês.

Rafael Navarro defende o time norte-americano desde julho de 2023, quando chegou por empréstimo junto ao Palmeiras. Em junho do ano passado, o Rapids pagou ao Verdão 3,5 milhões de dólares por 80% dos direitos do atacante.

O atacante de 25 anos teve uma passagem de pouco brilho pelo Palmeiras. Em pouco mais de um ano pelo clube palestrino, o jogador anotou 11 gols e quatro assistências em 65 aparições.