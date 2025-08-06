Topo

Esporte

Fábio pega pênalti que não vale, Flu empata com Inter e vai às quartas

Hércules, do Fluminense, e Wesley, do Inter, disputam a bola em partida da Copa do Brasil - Jorge Rodrigues/AGIF
Hércules, do Fluminense, e Wesley, do Inter, disputam a bola em partida da Copa do Brasil Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

06/08/2025 23h31

Fluminense e Internacional empataram nesta quarta-feira por 1 a 1, no Maracanã, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, o Tricolor bateu o Colorado por 2 a 1 no Beira-Rio, avançando pelo agregado para às quartas do torneio.

Os gols da partida foram marcados por Canobbio, pelo Fluminense, e Alan Patrick, de pênalti, pelo Inter. No fim, o agregado ficou 3 a 2 para os cariocas.

Após a classificação, o Flu espera agora pela definição de seu adversário, em sorteio que será realizado na próxima terça-feira.

Fábio pega pênalti, mas lance não vale

Após espalmar cobrança de Alan Patrick, o árbitro voltou a jogada - o goleiro do Fluminense se adiantou e saiu em vantagem para evitar o empate do Inter — o Flu vencia por 1 a 0.

O VAR revisou a cobrança, o pênalti foi cobrado novamente e o gol foi confirmado. O meia do Inter cobrou com mais força e no alto, para igualar o placar pelos visitantes.

Gols e destaques

Richard deixou Fluminense x Inter, jogo da Copa do Brasil, de maca após choque de cabeça - Jorge Rodrigues/AGIF - Jorge Rodrigues/AGIF
Richard deixou Fluminense x Inter, jogo da Copa do Brasil, de maca após choque de cabeça
Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Richard foi retirado de maca após choque de cabeça. O volante do Inter precisou ser substituído por Ronaldo logo aos 17 minutos da primeira etapa, após trombada com o atacante Everaldo.

Martinelli finalizou bem, mas saiu pela linha de fundo. O meio-campista do Flu recebeu de Canobbio na entrada da grande área e arriscou o chute, que passou raspando na trave de Rochet.

Canobbio marcou após bobeira da defesa! Ronaldo tentou sair com a bola na defesa, mas acabou entregando de graça para Everaldo. O centroavante girou e soltou para o ponta, que chegou na entrada da grande área e finalizou no canto esquerdo de Rochet, no primeiro minuto do segundo tempo.

Everaldo ficou perto de golaço de falta. O centroavante, de muito longe, cobrou direto, e a bola passou muito perto do travessão.

Fábio defendeu pênalti de Alan Patrick, mas não valeu. Manoel derrubou Bernabei na área, e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança de Alan Patrick, o goleiro do Fluminense adiantou para fora da linha e espalmou. Após revisão, o árbitro mandou voltar.

Na segunda chance, Alan Patrick empatou! Aos 19 minutos do segundo tempo, o meia chutou forte e no alto do canto direito de Fábio, que dessa vez não conseguiu a defesa.

Ficha técnica
Fluminense 1 x 1 Internacional

Competição: Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil
Local: Maracanã - Rio de Janeiro
Data e hora: 06 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Abel
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Thiaggo Americano Labes
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira
Gols: Canobbio, ao 1'/2ºT, Alan Patrick, aos 19'/2ºT
Amarelos: Nonato, Canobbio e Manoel (Fluminense); Aguirre, Thiago Maia, Vitão e Alan Patrick (Internacional)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel, Guga; Martinelli (Bernal), Hércules (Thiago Santos), Nonato; Serna (Keno), Canobbio, Everaldo (Ganso). Técnico: Renato Gaúcho

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho) e Bernabei; Richard (Ronaldo) (Ricardo Mathias), Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley (Enner Valencia), Carbonero e Borré (Vitinho). Técnico: Roger Machado

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Xingado no Allianz, Abel pode sair do Palmeiras? PVC analisa

Marlon Freitas sofre choque de cabeça e deixa campo de ambulância em jogo da Copa do Brasil

Gustavo Henrique exalta preparação contra Palmeiras e diz: 'Buscar título'

Autor do gol do Fluminense, Canobbio celebra classificação às quartas da Copa do Brasil

Gómez avalia desempenho em eliminação do Palmeiras e pede foco na Libertadores e no Brasileiro: "Importantes"

Torcida chama Leila de 'imbecil' e xinga Abel: 'O Palmeiras não precisa de você'

Gustavo Gómez vê expulsão como item-chave em queda: 'Difícil fazer análise'

Gustavo Henrique valoriza classificação do Corinthians e mira título da Copa do Brasil

Corinthians se vale de nervosismo do Palmeiras, ganha dérbi de novo e avança na Copa do Brasil

Fluminense empata com o Internacional e se classifica às quartas da Copa do Brasil

Torcida vaia Palmeiras em eliminação, xinga Abel, diretoria e jogadores: "Vergonha"