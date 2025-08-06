Topo

Fluminense empata com Internacional e avança às quartas da Copa do Brasil

06/08/2025 23h38

Nesta quarta-feira, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense recebeu o Internacional no Maracanã e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Canobbio, enquanto Alan Patrick deixou tudo igual. Assim, a equipe carioca, que bateu o Colorado por 2 a 1 no jogo de ida, garantiu a vaga nas quartas de final.

Agora o Fluminense espera seu adversário, que sairá de sorteio a ser realizado na sede da CBF na próxima terça-feira (12). Por outro lado, o Internacional se despede do torneio.

O jogo

A partida começou movimentada. O Internacional teve a primeira chance aos cinco minutos, em chute de fora da área de Aguirre. Depois, Borré foi lançado e mandou por cima do travessão.

Após o bom início, o duelo ficou concentrado entre as intermediárias, sem lances de perigo. O Fluminense só conseguiu assustar aos 35 minutos, em chute de Martinelli.

Nos minutos finais, o confronto seguiu equilibrado, com muitas faltas. Assim, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou arrasador e abriu o marcador com 30 segundos. Após falha na saída de bola do Internacional, Canobbio chutou da entrada da área, sem chances para Rochet.

O Internacional tentou responder em seguida. Alan Patrick cruzou na área, mas ninguém apareceu para finalizar.

Os gaúchos voltaram ao ataque e empataram aos 19 minutos. Bernabei foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. Alan Patrick cobrou e Fábio fez a defesa. No entanto, o VAR mandou a penalidade voltar após o goleiro se adiantar. Na segunda oportunidade, o meia mandou para as redes.

Depois do gol, os visitantes aumentaram a intensidade em busca da virada. Com isso, o duelo ficou nervoso, com muitas discussões entre os jogadores.

O panorama do jogo seguiu o mesmo nos minutos finais. No entanto, o Fluminense segurou a última investida do Internacional para manter o empate e sair de campo com a classificação.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE-RJ 1 X 1 INTERNACIONAL-RS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 6 de agosto de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Nonato, Canobbio, Manoel e Serna (Fluminense); Aguirre, Vitão, Alan Patrick e Thiago Maia (Internacional)

GOLS

FLUMINENSE: Canobbio, aos 30s do segundo tempo

INTERNACIONAL: Alan Patrick, aos 19min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Hércules (Thiago Santos), Martinelli (Bernal) e Nonato (Lima); Serna (Keno), Canobbio e Everaldo (Ganso)

Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho) e Bernabei; Thiago Maia, Richard (Ronaldo) (Ricardo Mathias) e Alan Patrick; Carbonero (Tabata), Wesley (Vitinho) e Borré (Enner Valencia)

Técnico: Roger Machado

