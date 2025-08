Fluminense defende vantagem em rodada que vai definir seis vagas na Copa do Brasil

A Copa do Brasil vai ter os seis primeiros classificados às quartas de final nesta quarta-feira com os jogos de volta das oitavas. Após vencer o Internacional fora de casa, o Fluminense contará com sua torcida para assegurar a vaga. Atlético-MG, Botafogo, Bahia, São Paulo e Corinthians também estão em vantagem.

Por estarem nas oitavas, cada time garantiu R$ 3,638 milhões e, quem avançar, ganha mais R$ 4,74 milhões. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Mesmo fora de casa, o Fluminense contou com dois gols de Everaldo para bater o Internacional por 2 a 1. Agora, precisa só de um empate para avançar às quartas. A partida está marcada para as 21h30 e será realizada no Maracanã. No mesmo horário, Palmeiras e Corinthians fazem o clássico no Allianz Parque após vitória corintiana por 1 a 0 no confronto de ida.

A lista de jogos, porém, será iniciada às 19h, com o duelo entre Atlético-MG e Flamengo na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O time mineiro foi outro que venceu fora de casa ao fazer 1 a 0 com Cuello. Assim, também precisa de um empate para avançar. A Arena MRV vai estar lotada.

Este será o terceiro jogo entre eles em dez dias. O Flamengo venceu o primeiro confronto por 1 a 0 no Maracanã, pelo Brasileirão, mas perdeu pela Copa do Brasil. A 'negra' será disputada na capital mineira.

Já o Botafogo, que joga no mesmo horário, tem situação mais tranquila. Isso porque venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Engenhão, com gols de Alexander Barboza e Montoro, e agora pode perder por um gol de diferença. O time carioca foi o único a vencer por dois gols de diferença entre todos os oito duelos. A partida de volta será realizada no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Pouco depois, às 19h30, o Bahia reencontra o Retrô-PE, desta vez na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O jogo de ida foi bem movimentado, mas o tricolor baiano venceu por 3 a 2, com dois gols de Lucho Rodríguez e um de Willian José. Ao mesmo tempo, o São Paulo joga com o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), após vencer a ida por 2 a 1.

Confira os jogos de volta das oitavas de final:

QUARTA-FEIRA

19h

Atlético-MG x Flamengo (Ida: 1 x 0)

Red Bull Bragantino x Botafogo (Ida: 0 x 2)

19h30

Athletico x São Paulo (Ida: 1 x 2)

Retrô-PE x Bahia (Ida: 2 x 3)

21h30

Fluminense x Internacional (Ida: 2 x 1)

Palmeiras x Corinthians (Ida: 0 x 1)

QUINTA-FEIRA

20h

Vasco x CSA (Ida: 0 x 0)

21h

CRB x Cruzeiro (Ida: 0 x 0)