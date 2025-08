Fla tenta o que nunca fez na Copa do Brasil por nova festa na casa do Galo

Do UOL, no Rio de Janeiro

É o tipo de jogo que a torcida do Flamengo faz questão de gritar: "Primeiro campeão no galinheiro".

O canto provocativo, no entanto, não garante que hoje o Flamengo terá o mesmo sucesso da final da Copa do Brasil do ano passado, quando conquistou o título confirmando a vitória no estádio do Atlético-MG.

E ainda que se repita o placar de 1 a 0 na Arena MRV, hoje, a partir das 19h, ele não será suficiente para a vaga direta às quartas de final (o jogo iria para os pênaltis).

É que na ida, no Maracanã, uma bobeira de Léo Pereira na saída bola custou caro: vitória do Galo.

O Flamengo, então, terá diante de si uma tarefa que jamais conseguiu na Copa do Brasil: virar um confronto depois de perder o primeiro jogo em casa.

Histórico negativo

Em 2000, levou 4 a 0 na ida contra o Santos, no Maracanã, pelas oitavas. Na volta, perdeu por 4 a 2. Eliminado.

Em 2005, perdeu por 2 a 0 na ida contra o Ceará, em Campo Grande (MS), também pelas oitavas. Na volta, empatou por 2 a 2. Eliminado de novo.

Em 2015, foi derrotado na ida para o Vasco por 1 a 0, já nas quartas. Na volta, empatou por 1 a 1. Caiu fora também.

Em 2020, levou 2 a 1 do São Paulo na ida das quartas. No Morumbi, perdeu de forma ainda pior: 3 a 0. Tchau.

E ainda teve a final de 2023, de novo contra o São Paulo. Derrota por 1 a 0 na ida no Maracanã, e empate por 1 a 1 no Morumbi. Vice.

Ah, mas e outras competições nacionais ou continentais? Quando o Flamengo perdeu na ida no mata-mata jogando em casa, não avançou.

E esse ataque?

Para além do resultado, o time de Filipe Luís tem uma tarefa: voltar a jogar bem e ser efetivo no ataque.

O Fla passou em branco nas últimas duas partidas, contra o próprio Galo e o Ceará. Nas anteriores, foi salvo pela bola parada na maioria.

O ataque rubro-negro terá provavelmente Pedro, Plata e Samuel Lino. Bruno Henrique e Luiz Araújo nem sequer viajaram a Belo Horizonte, por questões físicas.

Qual a prioridade?

Outra situação para a qual o Flamengo pode dar uma resposta é qual o nível de relevância da Copa do Brasil na temporada.

Os sinais dados pela diretoria deram conta de que Brasileirão e Libertadores são os que mais seduzem.

A Copa do Brasil, da qual o Flamengo é o atual campeão, fica para segundo plano? Os jogadores e o técnico rejeitam a tese — embora Arrascaeta e Jorginho tenham sido poupados na ida.