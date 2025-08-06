Filipe Luís defende Wallace Yan e diz que Fla não é obrigado a ganhar tudo

O técnico Filipe Luís usou a entrevista coletiva após a eliminação da Copa do Brasil para defender o atacante Wallace Yan, que perdeu um dos pênaltis do Flamengo diante do Atlético-MG.

"Ele é um jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, não se acanha para ninguém. Ele tem sido o foco das atenções, mas Lyanco não é santo, Everson e Hulk também não. Eles provocam. Entram nessas coisas de jogo. No futebol de alto rendimento, ninguém quer perder. E é assim mesmo. Desde que não tenha violência, tudo bem. Os dois times querem ganhar. O Atlético-MG venceu. O Wallace fez uma grande partida, fez o que estava no plano de jogo. Ele tem personalidade e muito futuro pela frente".

O técnico do Fla também rechaçou a ideia de que o time tem obrigação de ser campeão do Brasileirão e da Libertadores — competições que restam no calendário.

"Me desculpa, mas nós somos obrigados a trabalhar o máximo possível, o mais duro que puder, dar a vida pelo Flamengo. O resultado ninguém controla. Nem eu, nem o Abel, nem o Cuca, nem o Jardim. Nossa obrigação é dar a vida pelo Flamengo. O elenco qualificado nos dá condição de brigar por títulos. Pode ter certeza que esse grupo vai lutar até o fim".

O que mais Filipe Luís disse

Erros nos pênaltis

"Disputa de pênaltis eram os jogadores que batem melhor, que estavam disponíveis, estavam mais confiantes para bater. Eu mesmo já errei muito confiante em disputa de pênaltis. Pênaltis são pênaltis, a linha é muito fina entre vitória e derrota. A única coisa a dizer é que sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola com coragem para bater".

Escalação titular

"A decisão pela equipe titular passou primeiro por alguns que não viajaram, Bruno Henrique e Luiz Araújo, que não tinham condições de jogo, foram barrados. Alguns não poderiam começar porque vieram de férias, Lino, Royal e Saúl. O Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo. E montei com as peças que eu tenho um time, da mesma forma do primeiro jogo, suficiente para vencer e fazer um grande jogo. Foi como fizeram. Cebolinha estou muito feliz por ele, tem muito talento e futebol para dar. Fez um grande jogo e não era fácil em um campo sintético, pelo tendão de Aquiles, uma pena a Série A do Brasil acontecer isso. Foi muito bom o primeiro tempo, as ideias muito claras, poderíamos ter feito mais, mas claro que não é fácil".

O Atlético-MG é uma grande equipe, aproveito para parabenizar eles pela classificação, o Cuca pelos três jogos em alto nível essa semana. E nós temos que pensar para frente.

Como Wallace Yan pode lidar com as críticas

"As críticas fazem parte do crescimento dos jovens. Quando melhor ele possa lidar com as críticas, melhor. Quanto melhor lidarem, maiores como jogadores eles vão ser. Todos os jogadores que estão no meu vestiário foram criticados em algum momento da carreira. É normal. Faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível, não se deixar abater e voltar mais forte. Não tenho dúvida que ele voltará mais forte".

Cobrança da torcida dentro e fora do estádio

"As cobranças do torcedor do Flamengo... Rede social eu nem comento, porque é uma loucura. Se você guiar pelas redes sociais, não está a verdade ali. A verdade está no estádio, quando você joga e o torcedor transparece o que está sentindo. Sou muito racional com o que está acontecendo. Contra o Ceará, foi um grande primeiro tempo, contra um time que venceu o Cruzeiro fora de casa. Falar a realidade de maneira racional.