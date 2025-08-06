Topo

Esporte

Felipe Melo inflama torcida do Palmeiras no Allianz Parque antes de Derby: "Porrada do início ao fim"

06/08/2025 21h20

O ex-volante Felipe Melo, que atuou pelo Palmeiras, inflamou a torcida no Allianz Parque durante o aquecimento antes do clássico contra o Corinthians, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Convidado pelo Palmeiras para participar do pré-jogo no estádio, Felipe Melo foi recebido com os gritos de "o bagulho é doido, Felipe Melo pitbull, cachorro louco", como a torcida costumava ovacioná-lo nos jogos.

Ao falar sobre o jogo, o ex-jogador e atual comentarista esportivo, Felipe Melo pediu "porrada do início ao fim" e ainda fez alusão a uma frase de Felipão: "tem que ter raiva dessa p*** mesmo".

O Palmeiras entra em campo precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, na última semana, na Neo Química Arena. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

À beira do gramado, Felipe Melo se declarou ao Palmeiras e pediu "faca nos dentes" como escrito em uma das faixas de protesto estendida na frente do CT do Palmeiras na última terça-feira.

Felipe Melo atuou no Palmeiras entre os anos de 2017 e 2021, foi um dos líderes do elenco e conquistou diversos títulos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021).

