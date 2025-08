Fabinho ajudou a separar briga entre Memphis e Félix Torres; Hernan explica

Diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado ajudou a separar Memphis Depay e Félix Torres no entrevero entre os dois no último treino antes do Dérbi decisivo na Copa do Brasil, contou o colunista André Hernan no De Primeira.

A história do Fabinho Soldado ter entrado para separar é a seguinte: o Fabinho estava vendo o treino, na beira do campo, junto com a comissão técnica. Não é que ele saiu da sala dele, abriu a janelinha, viu a confusão no pátio e foi lá. Não, não foi isso.

O Fabinho estava assistindo como ele assiste aos principais treinos, ainda mais quando é véspera de jogo importante -- ele sempre está no campo com a comissão técnica. E aí entrou a turma do deixa disso: o Fabinho foi lá, acalmou a turma e o treino continuou.

André Hernan

O colunista explicou que a discussão começou com uma entrada mais dura do zagueiro no atacante do Timão.

Foi coisa de treino mesmo, foi uma entrada do Félix Torres que o Memphis não curtiu, depois o Memphis foi lá e deu uma entrada mais forte no Félix Torres e aí começou a discussão.

André Hernan

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Corinthians visita o Palmeiras hoje às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

