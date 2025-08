Ex-Palmeiras, Vitor Reis desembarca na Espanha para assinar com o Girona, diz jornal

O zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, chegou na Catalunha nesta quarta-feira para assinar com o Girona. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o jovem jogador pousou no aeroporto local por volta das 8h45, ainda na madrugada no Brasil.

Vitor Reis, sem espaço no Manchester City, jogaria emprestado pelo Girona, clube que também pertence ao Grupo City. Ele deve passar por exames médicos ainda na tarde desta quarta-feira, antes de se juntar oficialmente ao elenco.

Além disso, Vitor Reis também deverá conhecer seus novos companheiros durante o treino da tarde, programado pela equipe do técnico Míchel na Academia de Futebol do Girona.

Acordo encaminhado

Ainda de acordo com o veículo, o empréstimo vinha sendo negociado há semanas, estando agora em fase final e, salvo contratempos, o clube formalizará sua contratação nas próximas horas. Com sua chegada, o Girona reforçará sua linha defensiva com um promissor zagueiro canhoto, que busca ter mais minutos para ser cogitado em convocações do técnico Carlo Ancelotti, na Seleção Brasileira.

Em sua primeira temporada pelo Manchester City, Vitor Reis atuou em apenas quatro jogos, sendo um deles na Copa do Mundo de Clubes, em junho.