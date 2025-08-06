Everson converte pênalti, e Atlético-MG elimina Flamengo na Copa do Brasil
O Atlético-MG sofreu, mas se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, na Arena MRV. Os mineiros perderam para o Flamengo por 1 a 0 no tempo normal, mas venceram por 4 a 3 nos pênaltis.
No tempo normal, o Flamengo venceu com gol de Everton Cebolinha no primeiro tempo. Nos pênaltis, Everson foi o herói ao defender uma cobrança e fazer a penalidade decisiva.
Os mineiros esperam seu adversário nas quartas de final, que sairá de sorteio a ser realizado na sede da CBF na próxima terça-feira.
Veja como foi Atlético-MG x Flamengo
O Flamengo iniciou a partida pressionando o Atlético-MG. Os rubro-negros tiveram a primeira chance aos 13 minutos, em chute de Pedro. Os donos da casa responderam em seguida. Hulk recebeu passe na entrada da área e finalizou perto do gol.
Os cariocas mantiveram a postura ofensiva e abriram o placar aos 20 minutos. Plata tocou para Everton Cebolinha na área. O atacante passou pela marcação e tocou na saída de Everson.
O gol não mudou o panorama da partida. O Flamengo seguiu com mais posse de bola, com o Atlético-MG apostando nos contra-ataques. Os rubro-negros voltaram a chegar com perigo em falta cobrada por Everton Cebolinha.
Nos minutos finais, os cariocas assustaram mais uma vez, com Evertton. Já o Galo caiu de rendimento e abusou dos erros. O Flamengo ainda desperdiçou mais duas oportunidades, com Jorginho e Pedro, mas foi para o intervalo com a vantagem no placar.
No segundo tempo, os visitantes tentaram esboçar uma pressão, mas viram o Atlético-MG voltar com postura ofensiva. Tanto que os donos da casa quase empataram aos sete minutos. Gustavo Scarpa arriscou de fora da área e acertou o travessão.
Os mineiros cresceram depois do lance e tiveram nova oportunidade aos 13 minutos. Hulk ficou com a bola na área e teve dificuldade no domínio. O atacante tentou de calcanhar e parou em Rossi.
O susto fez o Flamengo melhorar no duelo. Os rubro-negros quase marcaram aos 23 minutos, com Arrascaeta. O uruguaio ficou com a bola na área e chutou em cima da zaga. Os mineiros responderam com Cuello, que parou em boa defesa de Rossi.
O confronto seguiu aberto, com as duas equipes tendo chances de marcar. Na melhor delas, aos 36 minutos, Samuel Lino aproveitou cruzamento e chutou em direção ao gol. A bola bateu em Lyanco e Wallace Yan ainda tentou mandar para a rede de cabeça, sem sucesso.
Nos minutos finais, Atlético-MG e Flamengo continuaram em busca do gol. No entanto, o placar se manteve o mesmo e o duelo foi para a decisão por pênaltis.
Nos pênaltis, Everson foi o herói ao defender a cobrança de Samuel Lino e fazer a penalidade decisiva. Wallace Yan ainda desperdiçou sua cobrança.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 0 (4) X 1 (3) FLAMENGO
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data: quarta-feira, 6 de agosto de 2025
Horário: 19 horas (de Brasília)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Rafael da Silva Alves (RS-Fifa)
VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)
Cartões amarelos: Lyanco e Cuello (Atlético-MG); Pedro (Flamengo)
GOL
FLAMENGO: Everton Cebolinha, aos 20min do primeiro tempo
ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael (Saravia), Lyanco e Junior Alonso; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Gomes), Gustavo Scarpa e Guilherme Arana (Dudu); Cuello (Alexsander), Rony (Biel) e Hulk
Técnico: Cuca
FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton e Jorginho; Plata (Saul), Wallace Yan, Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Arrascaeta)
Técnico: Filipe Luís