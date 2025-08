Rafael volta, e Crespo escala quase força máxima contra o Athletico

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está definido para enfrentar o Athletico-PR na noite de hoje, às 19h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Hernán Crespo escalou quase força máxima para o duelo, com a volta do titular Rafael ao gol.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Alisson, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreirinha. Considerados titulares, Marcos Antônio e André Silva serão preservados e começam no banco.

Ao contrário da primeira partida, quando escalou Jandrei no gol, Crespo optou pela volta do titular Rafael. O argentino queria dar ritmo para Jandrei no duelo, mas já opta pela volta de Rafael em duelo decisivo.

A tendência é que Crespo faça um rodízio no sábado, contra o Vitória, pelo Brasileirão, de olho na Copa Libertadores. O Tricolor enfrenta o Atlético Nacional (COL) na terça-feira.

O time de Hernán Crespo joga pelo empate hoje para avançar. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1, gols de Pablo Maia e Ferreirinha.