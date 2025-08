Era Arthur Elias: o primeiro título de uma revolução na seleção feminina

Arthur Elias, treinador da seleção brasileira feminina, é reconhecido como revolucionário, entusiasta e estudioso da modalidade. Aos 44 anos, ele já entrou para a história do futebol brasileiro ao conduzir a seleção à medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024 — feito que não acontecia havia 16 anos. Agora, soma mais uma grande conquista: a nona Copa América feminina, seu primeiro título oficial à frente das Canarinhas.

Natural de São Paulo, Arthur desde criança demonstrava talento para o esporte. Era um dos destaques do professor Lula Ferreira — seu primo de segundo grau e ex-técnico da seleção brasileira de basquete. Embora tenha nascido na capital, passou parte da infância e toda a adolescência em Cajuru, na região de Ribeirão Preto. Lá, cursou Educação Física e foi aprovado no vestibular da Universidade de São Paulo (USP), sempre mantendo o futebol como foco principal dos estudos.

Do futsal universitário, Arthur migrou para o campo. Em 2009, foi convidado para comandar o Nacional do Acre, onde permaneceu por duas temporadas antes de seguir para o Centro Olímpico. Campeão brasileiro em 2013, ao vencer o São José, Arthur assumiu o comando do Audax/Corinthians em 2016, conquistando a Copa do Brasil e garantindo vaga na Libertadores — título que viria a vencer em 2017.

Com o fim da parceria entre Corinthians e Audax, ele permaneceu no Timão até setembro de 2023. No total, acumulou quatro títulos brasileiros, três da Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, uma Copa Paulista e três títulos do Campeonato Paulista.

Assumiu oficialmente a seleção brasileira feminina em setembro de 2023 e está prestes a completar dois anos no cargo. Até aqui, soma 31 partidas, com 19 vitórias, cinco empates e sete derrotas. Um saldo positivo que representa a nova era sob o comando de Arthur Elias.

Após conquistar a inédita Copa América sob seu comando, Arthur ainda mira um objetivo maior: conquistar a primeira Copa do Mundo da história da Seleção Brasileira Feminina. A próxima edição será realizada em 2027 — no Brasil.

