Dricus du Plessis elege Adesanya como rival mais talentoso que já enfrentou no UFC

Atual campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Dricus du Plessis já soma nove lutas vencidas em sequência desde que estreou pela organização, em outubro de 2020. Com a experiência de quem já enfrentou alguns dos principais nomes da categoria, entre eles três ex-detentores de cinturão, o atleta sul-africano não tem dúvidas sobre qual foi seu adversário mais difícil.

Em recente entrevista à 'Betway', Dricus du Plessis elegeu Israel Adesanya como o melhor e mais talentoso oponente que já teve que medir forças no octógono do UFC. Vale lembrar que, além do nigeriano, 'DDP' também enfrentou outros dois ex-campeões da divisão até 84 kg do Ultimate: Robert Whittaker e Sean Strickland - este último, por sinal, é visto pelo sul-africano como o rival mais 'casca-grossa', ao lado de Brad Tavares.

"Eu tenho que dizer Adesanya foi o melhor cara que enfrentei. Ele pode pegar você com qualquer coisa, a qualquer momento. Se você assistir nossa luta, foi uma luta muito dura. Foi uma noite difícil no escritório para nós dois", analisou Dricus.

Du Plessis vs Adesanya

Dois dos principais astros do peso-médio na atualidade, Dricus du Plessis e Israel Adesanya se enfrentaram em agosto do ano passado, no UFC 305, em Perth, na Austrália. Na ocasião, o sul-africano usou seu estilo de luta 'pouco convencional' para superar o nigeriano, por finalização, e manter o cinturão até 84 kg do Ultimate.

