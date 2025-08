'Mr. Copa do Brasil', base campeã e mais: os trunfos de Dorival para Dérbi

O momento não é dos melhores, mas Dorival Júnior tem alguns trunfos para tentar fazer o Corinthians derrubar o Palmeiras na Copa do Brasil, hoje, e avançar às quartas de final do torneio.

As armas de Dorival

Dorival é "Mister Copa do Brasil". O treinador aparece na 2ª posição entre os treinadores que mais faturaram o torneio — três vezes, junto com Mano Menezes — e só fica atrás de Felipão, que tem quatro títulos. O comandante do Corinthians venceu as últimas duas edições que disputou, em 2022 e 2023. No ano passado, ele comandava a seleção brasileira.

Corinthians faturou o Paulistão com título diante do Palmeiras Imagem: EDUARDO CARMIM/ESTADÃO CONTEÚDO

Base do Paulistão é a mesma. O Corinthians deve ir a campo com quase o mesmo time que sagrou-se campeão estadual em final justamente contra o Palmeiras: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto. Da lista, apenas Ramalho e Bidu são "novidades", herdando as vagas de Félix Torres e Angileri, respectivamente, naquela decisão.

Trio reunido mais uma vez contra o Palmeiras. Garro, Memphis e Yuri fizeram apenas dois jogos juntos como titulares nos últimos quatro meses — ambos contra o rival: na volta da final do Paulistão e na ida das oitavas da Copa do Brasil.

Memphis desencantou. O holandês chegou ao fim do jejum de 11 partidas sem marcar em clássicos na semana passada. O desempenho contra o Alviverde, no entanto, já tinha duas assistências e alguns episódios marcantes, como a subida na bola decisão estadual.

Allianz não tem sido "hostil" ao alvinegro em 2025. O Corinthians passou ileso nos dois duelos que fez na casa do Palmeiras neste ano, ambos válidos pelo Paulistão: o Timão empatou por 1 a 1 na fase de grupos e venceu o jogo de ida da final por 1 a 0.

Memphis em ação durante Palmeiras x Corinthians na final do Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Luz no fim do túnel?

O Corinthians não vive bom momento sob comando de Dorival. A equipe soma apenas duas vitórias nas últimas 11 partidas [contra Palmeiras e Ceará], além de seis empates e três derrotas.

O momento é conturbado desde antes da parada para o Mundial de Clubes. Antes da pausa, a equipe foi eliminada na fase de grupos da Sul-Americana e já acumulava três tropeços no Brasileirão.

O desempenho segue caindo nas últimas semanas. O Corinthians é o 12° no Brasileirão e está se distanciando da briga até por vaga no G6 — já são cinco pontos de diferença para o Bragantino [27 a 22], atual sexto colocado. Neste cenário, a Copa do Brasil surge como o "caminho mais curto" para o Alvinegro conquistar mais uma taça em 2025 e ainda garantir vaga na Libertadores de 2026.

O elenco de Dorival chega ao Dérbi em vantagem. Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, o Timão pode até empatar hoje, no Allianz Parque, para ir às quartas de final. Um triunfo do Palmeiras por dois gols ou mais dá a vaga ao Alviverde, e vitória dos mandantes por um tento de diferença leva a decisão aos pênaltis.