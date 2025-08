Diego Lopes evita polêmica e rebate provocação de Jean Silva: "Não me afeta"

Escalado para a luta principal do Noche UFC, no dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA), Diego Lopes adotou um tom sereno ao responder às recentes provocações de Jean Silva. O brasileiro radicado no México tem sido alvo de críticas relacionadas à sua identidade nacional, mas garante que não se incomoda com os ataques do rival.

O atleta da 'Fighting Nerds', invicto no Ultimate com cinco vitórias e favorito nas casas de apostas, questionou publicamente a nacionalidade do ex-desafiante ao cinturão dos penas (66 kg), afirmando que enfrentará "um cara que não sabe se é mexicano ou brasileiro". A provocação faz referência ao fato de Lopes, nascido em Manaus (AM), viver e treinar há mais de dez anos no México - país que ele passou a representar ao lado do Brasil em suas aparições no octógono.

Em entrevista ao 'MMA Junkie', o manauara classificou os comentários como "muito tolos" e reforçou que, no MMA, a nacionalidade não define o valor de um competidor. Para ele, o apoio do público e a trajetória construída falam mais alto do que qualquer bandeira.

"Estamos em um esporte global. Se fosse nas Olimpíadas, tudo bem, mas aqui não é o caso. Eu sei quem me apoia e quem está comigo. Eu me lembro de quem esteve ao meu lado quando eu literalmente não tinha nada. Deixo que falem. Uma coisa é certa: no dia da luta, vou entrar com as bandeiras do Brasil e do México - gostem ou não. Simples assim", declarou.

Além de minimizar o conteúdo das falas de 'Lord', Lopes também evitou alimentar qualquer rivalidade fora do octógono. Segundo ele, esse tipo de provocação já foi feito anteriormente por outros nomes, como Yair Rodriguez, e não merece tanta atenção.

"Não gosto de ficar discutindo pela internet. O Jean está falando mal de mim, e tudo bem. Diz que eu o desrespeitei, mas até hoje estou tentando entender quando isso aconteceu. Se ele quer vender a luta desse jeito, tudo bem. Isso não me afeta em nada", completou.

Em busca de recuperação

O amazonense vem de uma derrota na disputa do cinturão dos penas contra Alexander Volkanovski, em abril, mas segue em alta na divisão. O confronto diante do compatriota marca mais um passo importante em sua caminhada rumo ao topo do UFC.

