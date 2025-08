Diante do CRB, Cruzeiro tenta voltar às quartas de final da Copa do Brasil depois de seis anos

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro visita o CRB, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. A Raposa busca garantir vaga nas quartas de final da competição pela primeira vez desde 2019.

Na ocasião, o Cruzeiro, atual bicampeão da Copa do Brasil, avançou até as semifinais, quando foi eliminado pelo Internacional. O Colorado venceu os dois jogos e garantiu vaga na final com 4 a 0 no placar agregado.

Ao final daquela temporada, o clube mineiro acabou rebaixado para a Série B. Desde então, o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, com seis taças, nunca avançou para as quartas de final

Em 2020, o Cabuloso foi eliminado pelo CRB, adversário em 2025, logo na terceira fase da competição. A equipe alagoana avançou com o placar agregado de 3 a 1. No ano seguinte, o Cruzeiro foi eliminado mais uma vez na terceira fase, dessa vez diante da Juazeirense, nos pênaltis, após 1 a 1 no agregado.

Nas oitavas de final da edição de 2022, a Raposa enfrentou o Fluminense. O Tricolor Carioca venceu os dois jogos e avançou com o placar agregado de 5 a 1. Em 2023, o Cruzeiro foi eliminado mais uma vez nas oitavas de final, dessa vez contra o Grêmio, que avançou com 2 a 1 na soma dos placares.

Por fim, no ano passado, o clube mineiro foi surpreendido pelo Sousa e deu adeus à Copa do Brasil logo na primeira fase, depois da derrota por 2 a 0, na Paraíba.

Duelo contra o CRB em 2025

A partida de ida entre Cruzeiro e CRB, na última quarta-feira, no Mineirão, terminou empatada em 0 a 0. Com isso, as duas equipes precisam da vitória para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.