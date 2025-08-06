Topo

Decisivo nos pênaltis, goleiro Everson celebra classificação do Atlético-MG: "Significa muito"

06/08/2025 21h37

Nesta quarta-feira, apesar da derrota por 1 a 0, o Atlético-MG superou o Flamengo nos pênaltis e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Decisivo, o goleiro Everson, dono de uma defesa e responsável por converter a última cobrança do Galo, celebrou a classificação sobre o atual campeão da competição.

"Significa muito, a gente sai muito mais fortalecido depois de mais uma decisão de pênaltis, como foi na Sul-Americana. Os dois atuais finalistas da última edição da competição, então eliminar o atual campeão, o melhor elenco que tem no país, obviamente era o favorito a passar. Muito feliz em ter contribuído, defendido mais um pênalti, ter feito a quinta cobrança com maestria e ajudado a minha equipe a passar de fase, que era de suma importância para a gente no ano", disse.

Agora, o Atlético-MG aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, para saber quem irá enfrentar nas quartas de final. Por outro lado, o Flamengo se despede do torneio.

O Galo retorna aos gramados no próximo domingo (10), contra o Vasco, pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio São Januário. Pela mesma rodada da competição nacional, mas no sábado (9), o Rubro-Negro duela com o Mirassol, às 18h30, no Maracanã.

