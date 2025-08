Decisivo no Santos, Neymar encerra jejum de quase dois anos; veja

Neymar foi decisivo na vitória de 3 a 1 do Santos sobre o Juventude, na última segunda-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante marcou dois gols no Morumbis e encerrou um jejum de quase dois anos.

O astro não anotava dois tentos em um mesmo jogo desde o dia 8 de setembro de 2023. Na ocasião, ele ajudou a Seleção Brasileira a vencer a Bolívia por 5 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O camisa 10 ainda deu uma assistência no embate.

696 dias depois, portanto, Neymar quebrou essa marca. Ao longo deste período, o meia-atacante passou por diversas lesões, sendo uma grave no joelho que o afastou dos gramados por mais de ano.

Em baixa no Al-Hilal, o astro voltou ao Santos no começo desta temporada. Com a camisa alvinegra, ele soma 17 compromissos, seis bolas na rede e três assistências.

Com Neymar embalado, o Peixe volta a campo no domingo, quando encara o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação da Série A, com 18 pontos, três a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento. A Raposa é vice-líder, com 37.