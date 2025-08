Decisivo, Chico da Costa é destaque no futebol brasileiro deste estreia no Mirassol

O atacante Chico da Costa vive grande fase no Mirassol. Desde que estreou pelo clube do interior paulista, o jogador de 30 anos é quem mais fez gols no futebol brasileiro.

Chico da Costa balançou as redes quatro vezes em cinco partidas, sendo dois gols com a perna direita e dois com a esquerda, segundo dados do Sofascore. Ele precisa de apenas 84 minutos para participar de um tento.

O centroavante estreou no empate contra o Palmeiras, em que foi responsável pelo gol do Mirassol. Depois, foi às redes nas vitórias sobre Santos e Ceará, mas passou em branco no empate com o Vitória. No triunfo sobre o Vasco, último compromisso da equipe, voltou a anotar um gol.

? Chico da Costa é o artilheiro do futebol brasileiro desde que estreou pelo @MirassolFC! ?? ?? 5 jogos (4 titular)

? 4 gols (2 de direita / 2 de esquerda!)

? 84 mins p/ participar de gol (!)

? 3/3 grandes chances convertidas (!)

? 4/6 finalizações no gol (!)

? 2 passes... pic.twitter.com/LtIh35AroD ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 6, 2025

Emprestado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, Chico da Costa chegou ao Mirassol em julho. O jogador também soma passagens por outros times da América do Sul, como Bolívar, da Bolívia, e Atlético Nacional, da Colômbia, além de ter defendido o Athletico-PR, que o revelou.

Assim como o centroavante, o Mirassol também atravessa grande fase. A equipe, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, está há nove jogos sem perder na competição, na qual ocupa a quinta posição, com 28 pontos.

O time interiorano entra em campo neste sábado, contra o Flamengo, pela 19ª rodada do torneio nacional. A bola rola no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).