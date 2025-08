De virada, São Paulo bate o Botafogo pelo Brasileiro Sub-17

O São Paulo venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira, de virada, pela 13ª rodada do Brasileiro sub-17. Pablo e Nicolas Kauã marcaram pelos paulistas no estádio Nilton Santos, enquanto Samuel Alves descontou.

Brasileiro Sub-17: De virada, o Tricolor derrotou o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio #BOTxSPFC (1-2) ? Pablo

? Nicolas Kauan#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/dt4CnPQcuG ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 6, 2025

Com o resultado, o São Paulo fica na 10ª posição na tabela com 21 pontos, a apenas um do G8. O Botafogo, por sua vez, é o 15º colocado, com 17.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), pelo Brasileirão sub-17. O São Paulo recebe o Santos em Cotia e o Botafogo visita o Juventude, no Estádio Municipal Homero Soldatelli.

Os gols do jogo

Com 13 minutos da segunda etapa, Rogério dominou pelo lado direito do campo e cruzou com precisão na segunda trave. Samuel Alves, sem marcação, colocou o Botafogo em vantagem.

Após quatro minutos, os paulistas empataram. Calci cobrou um escanteio na área e Thiago testou para a defesa de João Vitor. No rebote, Lino cruzou e Pablo completou.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o São Paulo virou. Nicolas Kauã fez bela jogada individual e driblou três defensores. Da entrada da área, bateu cruzado e viu a bola morrer no fundo da meta botafoguense.