De olho na Copa do Brasil, São Paulo não perde por dois gols para o Athletico-PR há 12 anos

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, com uma vantagem importante diante do Athletico-PR, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após vencer o jogo de ida no Morumbis por 2 a 1, o Tricolor pode até empatar para se classificar, e mesmo se perder por um gol, ainda leva a decisão para os pênaltis. A eliminação direta só acontece em caso de revés por dois ou mais gols de diferença ? um cenário que não se repete há mais de uma década.

A última vez que o São Paulo perdeu por dois ou mais gols para o Furacão foi no dia 10 de novembro de 2013, ainda na antiga Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time paulista foi superado por 3 a 0, com gols que decretaram um duro revés fora de casa.

Preparação concluída para a decisão com o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/OM0ldYSKvu ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 5, 2025

Desde então, as equipes se enfrentaram 25 vezes e, em nenhuma delas, o Athletico-PR conseguiu uma vitória que, nas condições atuais, eliminaria o Tricolor.

No recorte, o São Paulo soma 12 vitórias, houve seis empates e o Furacão venceu sete vezes ? sempre por diferença mínima ou em contextos que não seriam suficientes para eliminá-lo nesta quarta-feira.

O retrospecto recente aumenta a confiança são-paulina para a decisão fora de casa. Mesmo diante da força do Athletico-PR como mandante e do histórico equilibrado entre os clubes, o São Paulo carrega consigo uma marca de 12 anos sem ser derrotado de forma tão contundente pelo rival da noite.