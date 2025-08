Cruzeiro informa mais de 55 mil ingressos vendidos para jogo com o Santos no Mineirão

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira que mais de 55 mil ingressos já foram vendidos para o duelo com o Santos, marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A expectativa, portanto, é que a torcida cruzeirense lote o Mineirão, que tem capacidade para 62 mil torcedores, para acompanhar um duelo entre equipes em situações distintas na tabela do Brasileirão. Vice-líder da competição, com 37 pontos, a Raposa igualou a pontuação do Flamengo e espera retomar a liderança nesta rodada.

Já o Santos, que bateu o Juventude por 3 a 1 na última segunda-feira, saiu da zona de rebaixamento e espera engatar uma sequência de vitórias. O Peixe ocupa a 15ª posição, com 18 pontos - três tentos a mais que o Vasco, primeiro time do Z4.

Os últimos ingressos para a torcida da Raposa seguem sendo vendidos no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Próximo compromisso do Cruzeiro

Antes de pensar no Santos, no entanto, o Cruzeiro visita o CRB nesta quinta-feira, às 21h, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o duelo terminou em 0 a 0. A bola rola no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).