Crespo pede cabeça erguida ao São Paulo após queda: 'Não somos horríveis, não éramos fenômenos'

Hernán Crespo mostrou muita serenidade após a queda do São Paulo na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, nos pênaltis, para o Athletico-PR - derrota por 1 a 0 no tempo normal e de 3 a 0 nos pênaltis. Ciente que a equipe ainda tem as oitavas de final da Libertadores pela frente e está em ascensão no Brasileirão, o treinador não quer saber de terra arrasada e pediu cabeça erguida do grupo.

Sem querer fazer um julgamento da arbitragem do mineiro Felipe Fernandes de Lima, Crespo admitiu que a expulsão de Rafael com quatro minutos acabou sendo determinante e pediu foco para a sequência da temporada.

"Não quero falar da arbitragem. Sinceramente, não posso falar se foi falta ou não e ponto. Tenho de falar que o cartão vermelho tudo mudou, o que podia pensar e fazer, condicionou o jogo. Não sei se vocês viram algo, o Rafael me disse que não tocou em ninguém. Mas estamos aqui para analisar o jogo" afirmou o treinador.

E explicou como será o início da preparação para o próximo duelo. "A primeira coisa que temos de fazer, a gente, os atletas, a diretoria, é ter pés no chão. Não somos horríveis agora e nem éramos fenômenos (nas cinco vitórias seguidas). Temos de fazer o que a gente sabe", frisou Crespo.

"Não gosto de ser eliminado em competição importante, mas estou muito mais preocupado com a lesão de Arboleda do que da eliminação. Infelizmente, ninguém gosta de estar eliminado, mas a forma, com um time que luta, batalha por toda bola e sabe que está em dificuldade em um campo difícil, contra um adversário difícil, 10 contra 11 o tempo todo, com gol de fora da área.... Eles não criaram situações, mas aconteceu. É levantar a cabeça e ir para frente."

Sábado o São Paulo recebe o Vitória no MorumBis, mas as atenções devem ficar para a terça-feira, quando visita o Atlético Nacional, na Colômbia, pela ida das oitavas da Libertadores. O treinador deve poupar algumas peças, sem adiantar quais.