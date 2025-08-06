Crespo evita comentar arbitragem em eliminação do São Paulo e cita preocupação com Arboleda

O técnico Hernán Crespo evitou comentar se as decisões da arbitragem foram, em parte, responsáveis pela eliminação do São Paulo da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, com um jogador a menos, o Tricolor deu adeus ao torneio após perder para o Athletico-PR, nos pênaltis, por 3 a 0.

Um lance crucial aconteceu logo aos três minutos de jogo: Rafael foi expulso. Em lançamento para o campo de ataque, Arboleda e Alan Franco não perceberam a aproximação de Viveros. O centroavante alcançou a bola antes de do goleiro e sairia de frente para o gol aberto, mas foi parado pelo camisa 1, que recebeu o cartão vermelho.

"Não quero falar de arbitragem. Sinceramente, não posso falar se foi falta ou não. Aconteceu e ponto. O que é fácil de analisar é que, com esse cartão vermelho, tudo mudou. Daquilo que pensamos que poderíamos fazer, condicionou o jogo. Pela televisão, você podem assistir ao lance. O Rafael fala que não tocou em ninguém. Mas já não é importante. Estamos aqui para analisar o jogo, mas o jogo não tem análise. Não conseguimos jogar", analisou o treinador em coletiva pós-jogo.

Crespo, é claro, lamentou a eliminação do São Paulo ainda nas oitavas de final da competição, mas valorizou a garra da equipe. O Tricolor havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 e estava segurando o empate necessário até os 23 minutos da etapa final, quando Esquivel bateu de fora da área, guardou e levou a decisão aos pênaltis.

O que mais deixou o técnico em estado de alerta, porém, não foi a eliminação da equipe. O argentino mostrou maior preocupação com uma possível lesão de Arboleda. O zagueiro equatoriano saiu jogando, mas foi substituído no intervalo após sentir dores. Ele deve ser reavaliado na reapresentação do elenco.

"Não gostamos de ser eliminados em uma competição importante, mas estou muito mais preocupado com a lesão de Arboleda do que com a eliminação. Obviamente ninguém gosta de ser eliminado, mas acho que a forma como foi... você vê um time que luta, que briga por toda bola, que sabe que está em dificuldades, num campo difícil, contra um adversário difícil, 10 contra 11 todo tempo, conseguiram um gol de fora da área. Eles não criaram situações, mas aconteceu. Estamos fora, mas temos que levantar a cabeça e ir para a frente", declarou o comandante.

Crespo ainda justificou as trocas que fez no São Paulo. Dois pendurados, Arboleda e Bobadilla foram sacados ainda no intervalo. Já Ferreirinha, que poderia ser um escape no ataque, deixou o campo minutos depois para a entrada de Pablo Maia.

"Estávamos sofrendo. Eles estavam chegando pelos lados, e tinham muita gente na parte central, estávamos muito abertos só com Alisson e com Marcos Antônio. O campo era muito grande para cobrir, então pensamos, porque não Pablo Maia? Se você ver, não aconteceu nada. Foi um chute de fora, não sei se desviou em alguém. Mas eles, com o entusiasmo da torcida, tiveram a posse, mas isso é normal. Eu não vi grandes defesas do Jandrei. Foi um jogo dinâmico, aconteceram coisas que não podemos controlar. Acho que a ideia foi tentar cobrir o espaço, mas infelizmente chegaram ao gol", explicou o argentino.

O Tricolor havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Morumbis, graças a gols de Pablo Maia e Ferreirinha. Com a derrota por 1 a 0, o agregado terminou empatado em 2 a 2. Assim, o duelo foi decidido nos pênaltis, e o São Paulo, sem Rafael, acabou eliminado. Do outro lado, o Athletico-PR avançou às quartas e aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor retorna aos gramados neste sábado, quando encara o Vitória às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do torneio nacional.