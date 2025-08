CRB x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro visita o CRB, às 21h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). As equipes empataram em 0 a 0 no duelo de ida. A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

ÚLTIMOS JOGOS

CRB - Uma vitória, dois empates e duas derrotas



Cruzeiro - Duas vitórias, dois empates e uma derrota

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Luís Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael



Técnico: Eduardo Barroca

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge



Técnico: Leonardo Jardim

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Flavio Rodrigues de Souza, com os assistentes Bruno Boschilia e Neuza Ines Back. O VAR será conduzido por Braulio da Silva Machado.