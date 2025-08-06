Corinthians perde titular por suspensão para jogo de ida das quartas da Copa do Brasil

O Corinthians terá um desfalque no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Titular, o volante Raniele recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pelas oitavas e está suspenso.

Além de Raniele, o Timão ganhou uma preocupação com Memphis Depay. O atacante holandês sentiu dores na coxa ainda no primeiro tempo do Derby e precisou ser substituído.

Isso sem contar com André Carrillo, que se queixou de um incômodo na perna esquerda depois de uma dividida e também precisou deixar o campo.

O Corinthians derrotou o Palmeiras por 3 a 0 no placar agregado do confronto e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil com autoridade. Os gols do triunfo desta quarta, por 2 a 0, foram de Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Na ida, em Itaquera, Memphis Depay garantiu a vitória pelo placar mínimo.

O Timão ainda não conhece o seu adversário na próxima fase da competição. Os duelos serão definidos através de sorteio, que será realizado pela CBF na próxima terça-feira, às 10h (de Brasília).

Antes disso, a equipe de Dorival Júnior vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada da competição. A bola rola a partir das 20h.