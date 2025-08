Corinthians bate o Cruzeiro nos pênaltis e vai às oitavas da Copa do Brasil feminina

O Corinthians bateu o Cruzeiro nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil feminina, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Vic Albuquerque marcou para a equipe paulista, enquanto Isabela anotou a favor do time mineiro.

Com o triunfo, o Timão se classificou para as oitavas de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário. Do outro lado, com a derrota, a Raposa foi eliminada da competição.

RESPEITO É PRA QUEM TEM!! ? Em Minas, o Timão impôs respeito, venceu o Cruzeiro nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil. Cruzeiro 1 (2) ? 1 (4) ?? Vic Albuquerque #AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/DxtG2UtXYl ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 6, 2025

Veja como foi Cruzeiro x Corinthians

A equipe visitante abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Vic Albuquerque roubou a bola no campo de ataque e bateu rasteiro de fora da área para o gol.

Já aos 48 da etapa inicial, Isabela ganhou da marcação e cabeceou para o fundo da rede, empatando a partida.

Disputa de pênaltis

Na cobrança das penalidades máximas, Vic Albuquerque, Andressa Alves, Thaís Ferreira e Mariza converteram para o Corinthians. Pelo Cruzeiro, Vitória Calhau e Pri Back marcaram, enquanto Byanca Brasil e Gisseli desperdiçaram.