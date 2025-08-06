Corinthians aproveita expulsão, domina o Palmeiras e vai às quartas da Copa do Brasil

O Corinthians confirmou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira depois de vencer o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, em jogo de volta das oitavas da competição. Matheus Bidu e Gustavo Henrique anotaram os tentos do Alvinegro. No jogo da ida, o Timão já havia vencido por 1 a 0.

O Palmeiras ficou com um a menos em campo desde os 14 minutos do primeiro tempo. Aníbal Moreno deu uma cabeçada em José Martínez, e Daronco foi chamado pelo VAR para analisar o lance. Após a revisão, ele deu cartão vermelho para o palmeirense. O duelo foi quente com discussões entre os jogadores. Na reta final, Emiliano Martínez recebeu o vermelho após falta em Romero.

O adversário do Timão nas das quartas de final será definido sorteio a ser realizado pela CBF, que acontece na próxima quarta-feira, às 10 horas (de Brasília), na sede da entidade.

Antes da próxima fase, as equipes voltam o foco para a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Ceará. A bola rola a partir das 16 horas, no Allianz Parque. O Corinthians duela com o Juventude, na segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Alfredo Jaconi.

Palmeiras x Corinthians: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O clássico começou quente no Allianz Parque. Buscando o resultado, o Palmeiras procurou impor seu jogo e viu o Corinthians ter as melhores chances em contra-ataques. Aos dois, Garro recebeu na entrada da área e parou em Weverton. Com sete minutos, o goleiro do Palmeiras fez dois milagres em sequência. Memphis cobrou escanteio na área e Mauricio afastou de cabeça. O camisa 10 do Timão ficou com a sobra e tocou para Garro, que bateu livre de dentro da área para uma defesaça.

No rebote, Matheus Bidu chutou à queima-roupa e Weverton salvou mais uma. Aos 14 minutos, Daronco foi ao VAR e expulsou Aníbal Moreno, por uma cabeçada em José Martínez. O Palmeiras tentou dar uma resposta em seguida, com uma bomba de Piquerez, que desviou na defesa. Mesmo com a menos, o Verdão ensaiou uma pressão em jogadas de Sosa e Vitor Roque. Na primeira, o paraguaio cruzou e não encontrou ninguém para finalizar.

Em seguida, o camisa 9 foi travado após a finalização. O Corinthians respondeu ao 28 em um chute de Memphis de dentro da área, defendido por Weverton. Aos 32, foi a vez do Verdão. Após cobrança de escanteio, Gómez cabeceou firme e Hugo fez a defesa no meio do gol. Seis minutos depois, Giay arriscou um chute rasteiro e mandou muito próximo ao gol. O Corinthians abriu o placar aos 41. Garro cobrou escanteio, desviou de cabeça na área, Bidu dominou e bateu forte para estufar a rede.

Segundo tempo

O Palmeiras teve chance de empatar o jogo aos sete minutos da etapa final. Giay driblou Bidu, invadiu a área e tocou para Mauricio, que bateu de dentro da área, livre de marcação, para fora, mas com perigo. Pouco depois, o Corinthians chegou ao ataque com Yuri Alberto, que finalizou errado e mandou muito por cima do gol. Aos 12, em mais uma bola parada, o Timão ampliou. Garro cobrou falta da lateral da área, Gustavo Henrique subiu sozinho e marcou.

Com a vantagem no placar, o Corinthians foi cadenciando o jogo, enquanto o Verdão precisava correr para buscar. Aos 22, Sosa acionou Mauricio em velocidade, mas o camisa 18 não conseguiu finalizar. Minutos depois, Garro achou bom passe para Matheuzinho, que tentou de longe e mandou para fora. Na sequência, Micael fez bom corte para evitar a finalização de Yuri Alberto.

Aos 44 minutos, Felipe Anderson recebeu pela esquerda, da entrada da área e parou nas mãos de Hugo. Nos acréscimos, Talles bateu cruzado de dentro da área e Weverton mandou para escanteio. Perto do fim do jogo, EMiliano Martínez foi expulso por falta em Romero.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS 0X2 CORINTHIANS

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 6 de agosto de 2025, quarta-feira



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



Cartões amarelos: Vitor Castanheira, Giay, Mauricio e Flaco López (Palmeiras); Raniele, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Breno Bidon (Corinthians)



Cartões vermelhos: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e João Martins (Palmeiras)



Público: 41.468 torcedores



Renda: R$ 4.571.692,60

GOLS: Matheus Bidu, aos 42? do 1ºT (Corinthians); Gustavo Henrique, aos 12? do 2T (Corinthians)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Felipe Anderson) e Mauricio (Raphael Veiga); Facundo Torres (Emiliano Martínez), Ramón Sosa e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, José Martínez (Charles), André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto (Talles Magno).



Técnico: Dorival Júnior