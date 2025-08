Corinthians aposta no histórico de Dorival contra Abel para eliminar o Palmeiras

Nesta quarta-feira, o Corinthians decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Com uma ligeira vantagem, o Timão aposta no bom retrospecto do técnico Dorival Júnior diante de Abel Ferreira para eliminar o rival.

Dorival já enfrentou o português em sete oportunidades, sob comando de Ceará, Flamengo, São Paulo e, atualmente, Corinthians. Ao todo, são quatro vitórias do técnico e apenas duas de Abel, além de um empate.

O comandante, inclusive, já levou a melhor sobre Abel no mata-mata da Copa do Brasil de 2023. Na oportunidade, o técnico estava à frente do São Paulo e despachou o Palmeiras nas quartas de final. Ele conquistou o título do torneio, na ocasião.

Pressionado no comando do Corinthians, Dorival vê o Derby como fundamental para o seu futuro. Em caso de revés na eliminatória, a diretoria alvinegra não descarta demiti-lo.

O Timão ganhou a primeira partida por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Memphis Depay, e precisa somente de um empate para avançar às quartas.

Já uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Um revés por dois ou mais gols garante vaga ao Palmeiras.

Veja abaixo o histórico de confrontos entre Dorival e Abel: