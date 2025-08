Corinthians acelera busca por reforços e tenta a contratação de Vitinho

A diretoria do Corinthians tenta a contratação de Vitinho, ex-jogador do Botafogo e do Flamengo. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O atacante está livre no mercado desde a saída do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e se encaixa no perfil pedido pelo técnico Dorival Júnior. Ele também foi procurado por outros times do Brasil e do futebol árabe, mas o Corinthians está otimista.

O clube alvinegro intensificou a busca por reforços após ser notificado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) da possibilidade de sofrer um transfer ban por uma dívida com o Santos Laguna pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O Timão tem até o próximo dia 11 para quitar a pendência ou fazer um acordo com os mexicanos.

Além de Vitinho, o Corinthians também negocia com Victor Sá. O clube, no entanto, encontra dificuldades para obter a liberação junto ao Krasnodar. A pedida dos russos é de cerca de US$ 5 milhões (R$ 27,2 na cotação atual).

Os valores estão fora da realidade do Timão, mas a diretoria alvinegra ainda não desistiu do negócio. Recentemente, o clube teve um insucesso na tentativa de trazer Biel, que pertence ao Sporting e acabou se transferindo ao Atlético-MG.

O Corinthians prioriza a contratação de atacantes de velocidade, característica tida como carente no elenco. Atualmente, apenas Talles Magno e o jovem Dieguinho se encaixam neste perfil.

Em entrevistas recentes, Dorival já deixou claro que espera reforços e vê a necessidade de "pelo menos quatro peças".