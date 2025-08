Comissão técnica da Seleção irá ao Allianz Parque para assistir ao Derby decisivo

A comissão técnica da Seleção Brasileira estará no Allianz Parque nesta quarta-feira para acompanhar o Derby decisivo, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras e Corinthians entram em campo às 21h30 (de Brasília), e os auxiliares de Carlo Ancelotti irão observar possíveis nomes para a Canarinho.

Nas últimas semanas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que membros da comissão técnica estariam monitorando jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Na última segunda-feira, Rodrigo Caetano, coordenador executivo da Seleção, junto com o observador técnico Juan Santos e o preparador físico Cristiano Nunes, foi ao Morumbis e assistiu à vitória do Santos sobre o Juventude.

Nesta quarta-feira, Cristiano Nunes e Bruno Baquete, analista de desempenho do Brasil, vão ao Allianz Parque para assistir ao Derby. Um pouco antes disso, Cícero Souza, gerente da Seleção, e Thomaz Araújo, analista de desempenho, acompanharão Red Bull Bragantino e Botafogo, no Cícero de Souza Marques.

Enquanto uma parte da comissão assiste aos jogos, o preparador físico Cristiano Nunes monitora alguns centros de treinamento (CTs) pelo país. Ele já visitou as estruturas de Grêmio, Internacional, São Paulo e Santos. Nos próximos dias, é esperado que o profissional vá aos CTs de Palmeiras, Corinthians e Red Bull Bragantino.

Por fim, Cristiano Nunes seguirá para o Rio de Janeiro, onde visitará os CTs de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. A monitoria será concluída com passagens pela Toca da Raposa e pela Cidade do Galo, onde treinam, respectivamente, Cruzeiro e Atlético-MG.