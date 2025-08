Com Wesley titular, Roma é goleada pelo Aston Villa em amistoso

Na segunda partida de Wesley, ex-Flamengo, como titular, a Roma foi derrotada pelo Aston Villa por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Poundland Bescot Stadium. Buendía, Jacob Ramsey, Watkins e Malen marcaram os gols do amistoso.

Ambos os times voltam a campo neste sábado, ainda em amistosos preparativos para a temporada europeia. A Roma enfrenta o Everton às 11h (de Brasília), no Goodison Park, enquanto o Aston Villa pega o Olympique de Marselha às 14h, no Orange Velodrome.

Os gols do jogo

O Aston Villa inaugurou o marcador aos 15 minutos de jogo. Buendía cobrou falta a alguns metros da área e viu a bola morrer no fundo das redes, sem chances para o goleiro Svilar.

Dois minutos depois, os ingleses ampliaram. Tielemans enfiou a bola para Jacob Ramsey, que dominou dentro e bateu rasteiro.

Aos 40 minutos da etapa inicial, Buendía cruzou pela esquerda para Watkins. Ele venceu pelo alto e testou no canto para marcar o terceiro do Aston Villa.

Com 35 minutos do segundo tempo, McGinn tocou para Malen pela esquerda. O holandês cortou o zagueiro Mancini e finalizou no contrapé do goleiro Svilar, sacramentando a goleada.