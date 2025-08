Com Rios titular, Benfica vence Nice e larga em vantagem nas Eliminatórias da Champions

Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica bateu o Nice por 2 a 0, no Allianz Riviera, na França. Ivanovic e Florentino Luís marcaram os gols da partida.

O confronto de volta entre Benfica e Nice será na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Portugal. A equipe de Richard Ríos tem a vantagem do empate no duelo de volta.

A partida pelas eliminatórias da Liga dos Campeões será o próximo compromisso das duas equipes. Ambos os times só jogam pelas suas respectivas ligas nacionais no próximo fim de semana.

O jogo

Em primeiro tempo pouco movimentado, nenhuma das equipes conseguiu criar grandes chances. A melhor oportunidade foi aos 40 minutos, quando Dahl cruzou para Pavlidis, que bateu rasteiro, mas parou em boa defesa do goleiro Diouf.

O Benfica fez o primeiro gol aos oito minutos do segundo tempo. Aursnes cruzou para Ivanovic, que ganhou da marcação e se jogou na bola para marcar. Aos 43, a equipe portuguesa fechou o placar: Florentino Luís aproveitou passe de Dahl e chutou cruzado para balançar as redes.

Veja outros resultados da Liga dos Campeões nesta quarta-feira:

Kairat-CAZ 1 x 0 Slovan Bratislava-ESL



RB Salzburg-ÁUS 0 x 1 Club Brugge-BÉL



Ludogorets-BÚL 0 x 0 Ferencváros-HUN



Lech Poznan-POL 1 x 3 Estrela Vermelha-SÉR



Feyenoord-HOL 2 x 1 Fenerbahçe-TUR.