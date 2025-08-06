Com Rafael expulso, São Paulo cai nos pênaltis contra o Athletico-PR
O São Paulo deu adeus à Copa do Brasil ainda nas oitavas de final. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor sofreu com a expulsão precoce de Rafael e foi eliminado pelo Athletico-PR nos pênaltis, por 3 a 0, após perder por 1 a 0 nos 90 minutos. Esquivel marcou o gol do Furacão na Arena da Baixada. Nas penalidades, nenhum dos batedores tricolores converteu, com Santos defendendo três cobranças.
O São Paulo havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Morumbis, graças a gols de Pablo Maia e Ferreirinha. Com a derrota por 1 a 0, o agregado terminou empatado em 2 a 2. Assim, o duelo foi decidido nos pênaltis, e o Tricolor paulista, sem Rafael, acabou eliminado. Do outro lado, o Athletico-PR avançou às quartas.
Agora, o Athletico-PR aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O evento está agendado para esta terça-feira, às 11h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor retorna aos gramados neste sábado, quando encara o Vitória às 18h30, no Morumbis, pela 19ª rodada.
O jogo
O duelo começou com uma expulsão relâmpago. Goleiro do São Paulo, Rafael foi expulso logo aos três minutos de jogo. Em lançamento para o campo de ataque, Arboleda e Alan Franco não perceberam a aproximação de Viveros. O centroavante alcançou a bola antes de Rafael e sairia de frente para o gol aberto, mas foi parado pelo arqueiro, que terminou expulso.
Aos 15 minutos, o São Paulo finalizou na direção do gol com Bobadilla, que chutou de fora da área e parou em defesa tranquila do goleiro Santos. Em sequência, Viveros atacou o espaço dentro da área, se esforçou e conseguiu a finalização, mas a bola foi torta pela linha de fundo.
Com 42 minutos, o Athletico-PR, mesmo com um jogador a mais, criou seu primeiro lance de maior perigo na partida. Esquivel arriscou de fora da área e Zapelli, no meio da área, desviou para o gol, mas Jandrei estava atento e fez a defesa no meio do gol. Já aos 49 minutos, Zapelli chutou da entrada da área e mandou por cima do gol.
SEGUNDO TEMPO
O segundo tempo da partida começou igual ao fim do primeiro tempo: com muitas faltas e um jogo truncado no meio-campo. O São Paulo, com um a menos, se defendeu como pôde, mas o Athletico-PR pouco conseguiu incomodar o gol defendido por Jandrei nos primeiros 15 minutos da etapa final.
Com 21 minutos, o São Paulo até chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Marcos Antônio fez lançamento para Luciano, que dominou dentro da área e chutou rasteiro para balançar as redes. O camisa 10, porém, estava à frente do último marcador.
Foi aos 23 minutos que o Athletico-PR enfim conseguiu abrir o placar na Arena da Baixada. Esquivel finalizou de fora da área, a bola desviou em Marcos Antônio e depois em Renan Peixoto, e acabou no fundo das redes.
Aos 35 minutos, o Athletico-PR teve a oportunidade de marcar o segundo gol. Leozinho lançou Renan Peixoto, e Jandrei saiu do gol dando um soco na bola. A bola sobrou nos pés de Dudu, que chutou de primeira, mas pegou mal e mandou pela linha de fundo.
PÊNALTIS
Giuliano abriu as cobranças para o Athletico-PR, deslocou Jandrei e converteu. Pelo São Paulo, Sabino foi para a bola e Santos caiu do lado direito para defender. Esquivel marcou o segundo do Furacão. Tapia, por outro lado, também foi parado por Santos.
Mendoza bateu no canto esquerdo e anotou o terceiro do Athletico-PR. O goleiro Jandrei foi para a terceira cobrança do São Paulo e também perdeu, parando em defesa de Santos.
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR (3) 1 X 0 (0) SÃO PAULO
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Data: 6 de julho de 2025, quarta-feira
Horário: 19h30 (de Brasília)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Público: 30.501 torcedores
Renda: R$ 1.543.590,00
GOL: Esquivel, aos 24? do 2ºT (Athletico-PR)
Cartões amarelos: Bobadilla, Arboleda e Jandrei (São Paulo) / Viveros, Fábio Moreno, Léo Pelé e Zapelli (Athletico-PR)
Cartão vermelho: Rafael, aos 3? do 1ºT (São Paulo)
ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Léo Pelé e Esquivel; Kauã Moraes (Renan Peixoto), Patrick, Dudu (Alan Kardec), Zapelli (Giuliano) e Léo Derik (Leozinho); Mendoza e Viveros.
Técnico: Fábio Moreno (auxiliar)
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Bobadilla (Marcos Antônio), Rodriguinho (Jandrei) e Enzo Díaz; Luciano (Tapia) e Ferreirinha (Pablo Maia).
Técnico: Hernán Crespo