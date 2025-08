Com Gyokeres, Arsenal perde amistoso em casa para o Villarreal

Em seu quarto amistoso de pré-temporada, o Arsenal foi derrotado por 3 a 2 pelo Villarreal, no Emirates Stadium. Os Gunners tiveram à disposição - e como titular - o atacante sueco Viktor Gyokeres, ex-Sporting e principal contratação dos ingleses para a nova temporada.

Os donos da casa fizeram com Norgaard e Odeegard, enquanto Nicolas Pépé (ex-Arsenal), Etta Eyong e Arnaut Danjuma marcaram para o Villarreal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arsenal (@arsenal)

Com o que tem de melhor

Para este jogo, ambas as equipes começaram com suas respectivas equipes titulares e, no intervalo, fizeram uma série de mudanças. O atacante brasileiro Gabriel Martinelli foi um dos onze iniciais nos Gunners, sendo substituído por Noni Madueke, outro reforço do time londrino nesta temporada.

Por sua vez, o zagueiro Gabriel Magalhães começou no banco de reservas, sendo preterido por Kiwior e Saliba no time titular. O técnico Mikel Arteta promoveu a entrada do brasileiro no segundo tempo.

Glyn KIRK / AFP

Em seguida, o Arsenal enfrentará o Athletic Bilbao neste sábado, às 13h (de Brasília), pela Emirates Cup. Depois, os Gunners estream na Premier League diante do Manchester United, no dia 17 de agosto (domingo), às 12h30.

O Villareal também possui mais um compromisso antes de sua estreia em La Liga. Os espanhóis jogam contra o Aston Villa, neste domingo (10), às 16h.