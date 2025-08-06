Com brilho de Suárez, Inter Miami bate Pumas e avança às quartas da Leagues Cup

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Leagues Cup, o Inter Miami recebeu o Pumas no Chase Stadium, venceu por 3 a 1 e avançou às quartas de final. Com a ausência de Messi, Suárez, De Paul e Allende balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Ruvalcaba marcou para a equipe mexicana.

Com o triunfo, o clube norte-americano carimbou seu passaporte para a próxima fase na condição de líder do grupo da MLS. Desta forma, a equipe enfrentará o Puebla, que se classificou na quarta posição da outra chave. Do outro lado, o Pumas permaneceu na quinta posição e foi eliminado.

O Inter Miami retorna aos gramados no próximo domingo, às 21h (de Brasília), quando visita o Orlando City, pela 26ª rodada da MLS. Ao mesmo tempo, o Pumas recebe o Necaxa, pela quarta rodada do Campeonato Mexicano (Liga MX).

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Jorge Ruvalcaba fez o gol que colocou o Pumas à frente no placar. A assistência veio de Pedro Vite, que com uma visão aguçada lançou por cima da defesa do Inter Miami, deixando o atacante em condições ideais para finalizar com tranquilidade.

Rodrigo De Paul marcou o gol de empate para o Inter Miami aos 45 minutos da etapa inicial, empatando para os donos da casa. A jogada começou com um cruzamento de Luis Suárez, que foi disputado na área. De Paul dominou e concluiu com frieza.

Na segunda etapa, aos 14 minutos, Luis Suárez teve chance de ser protagonista e converteu um pênalti com estilo. Escolheu a cavadinha, cobrando suave por cima do goleiro Miguel Paul, que ficou vendido no lance.

Com o Inter Miami mais entrosado e confiante, Suárez voltou a aparecer como garçom aos 24 minutos. Ele venceu a defesa adversária com um passe preciso e encontrou Tadeo Allende, que arrematou firme para marcar.